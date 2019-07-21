Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google

Бекназар Жамангараев в числе наших соотечественников, которые успешно развивают свою карьеру в США, занимая хорошие позиции в мировых компаниях. Он проработал в Yahoo, Apple Inc, Motorola Mobility, сейчас трудится в Google и живет с семьей в городе Маунтин-Вью штата Калифорния.

Сам Бекназар родился в Бишкеке, школу окончил в Жумгальском районе Нарынской области. Интересно, что по первой специальности он не программист, а солист оркестра.

Бекназар Жамангараев рассказал 24.kg, как ему удалось в 34 года переехать в Америку, самостоятельно освоить цифровые технологии и устроиться на работу в ведущие компании мира.

— Бекназар, получается, вы по первой профессии солист оркестра?

— Да, я окончил музыкальное училище имени М.Куренкеева в Бишкеке, получил диплом преподавателя музыки и солиста оркестра. Затем учился на экономическом факультете КГНУ по направлению «Банковское дело».

Фото Бекназара Жамангараева

Ни учителем музыки, ни финансистом не работал. Мне больше пригодился английский язык, который я выучил в 1995-96 годы. В те времена Кыргызстан начали посещать много туристов, в одну переводческую компанию нужны были сотрудники со знанием английского и кыргызского языков, чтобы сопровождать иностранцев в регионы. Так меня взяли на работу. После я работал в проекте, позже учредил свою туристическую компанию. Мы приглашали иностранцев и организовали им туры по красивейшим местам Кыргызстана. Отправляли нашу молодежь на учебу за границу.

— У вас был собственный развивающийся бизнес и семья в Бишкеке. Зачем уехали?

— В Америку уехал с семьей, четырехлетним сыном и, можно сказать, безничего.

В в 2009 году меня вынудили покинуть страну. Да, в Бишкеке в то время я жил неплохо: бизнес, дом, семья.

Но мне надо было думать о собственной безопасности, так как были гонения со стороны мэрии и других лиц, но все подробности не могу рассказать.

— Ваши первые дни в чужой стране: были ли трудности во время адаптации, с поиском работы, жилья, друзей?

— Когда приезжаешь на новое место, поиск жилья, работы —обычные хлопоты. Тяжело было вначале, особенно супруге и ребенку, они не знали английский. Мой сын полгода в школе ни с кем не общался. Но дети быстро привыкают. Мне-то было легче. С 20 лет знал английский, нашел работу, мог общаться с местными.

Фото Бекназара Жамангараева

Приехав в США, 10 дней жили у знакомых. Потом сняли квартиру. Но у нас не было ни мебели, ни ковра, спали на голом полу. Только потом с помощью знакомых поехали и купили кое-какие вещи. Так мы начали свою жизнь в Америке.

Я знал представителей кыргызской диаспоры, также познакомился с уроженцами Кыргызстана. Теперь уже тесно дружим, встречаемся на праздниках, организуем разные мероприятия на Нооруз, День независимости.

— В США вы работали в ведущих компаниях: Apple, Yahoo. Как пришли в эту сферу?

— Я всем говорю: если не нравится ваша профессия, работа, можете обучиться и сменить род деятельности.

Мои знания в сфере IT были ограничены созданием веб-сайта и другими элементарными навыками. Когда решил освоить эту сферу, обучался через интернет, затем пошел учиться в компьютерную школу. Первое место, где я работал и получил опыт, — игровая компания. Через полгода начал углубляться и высылать свое резюме в различные компании.

Через какое-то время мне позвонили из Yahoo, пригласили на интервью.

В Yahoo проработал год и ушел в другую компанию. Потом пригласили Apple Inc. Кстати, я там работал, когда компания стоила $1 триллион. Затем в Apple Inc. начались изменения, я ушел и пришел в Google. Бекназар Жамангараев

— Чем вы занимайтесь в Google? Какие требования у компании к своим сотрудникам?

— В Google такие же требования, как у других компаний в Америке. Главное — знать свою работу, придерживаться корпоративной этики и соблюдать дедлайны. Здесь я руковожу проектами, почти все они успешные. Занимаюсь андроидами, которые выйдут на автомобильных дисплеях.

Отмечу, у нас свободный рабочий график. Сотрудники сами решают, во сколько приходить и уходить с работы. Не так, как в постсоветских странах, где люди приходят утром и уходят вечером, все массово заполняют транспорт, дороги.

В компании созданы хорошие условия для сотрудников. Есть фитнес-клубы, тренажерные залы, джакузи, бесплатное питание.

В каждом корпусе есть кафетерии, рестораны, где можно бесплатно питаться три раза в день и забирать еду домой. Кстати, тут кухня разных народов, так как компания многонациональная.

— В Google работают несколько наших соотечественников. Общаетесь ли вы с ними? Востребованы кыргызские айтишники в США?

— Да, кыргызские айтишники работают и в Google, и в Apple. Общаемся, встречаемся.

Наши ребята, девушки работают на хороших позициях, ценятся. Я встретил IT-специалистов из Кыргызстана и Казахстана, нескольких из Узбекистана. А вот представителей остальных стран Центральной Азии не видел.

— У вас двое детей, дорого обходится их обучение?

— Нет, мои дети учатся в государственной школе, у них абсолютно бесплатное образование. Кстати, они ходят в одну из лучших школ нашего региона.

— Друзей, родственников, людей, с которыми я вырос. А еще наших красивых гор.

— Какие у вас планы на будущее?

— Конечно же, расти дальше, возглавить успешные и интересные проекты. Хочу сделать вклад в развитие нашей страны.

Надеюсь, удастся сделать что-то полезное для Кыргызстана. Возможно, мой опыт управления людьми, проектами пригодится. Думаю, методы корпоративного тайм-менеджмента надо внедрить и в наши госструктуры, чтобы поднять их эффективность.