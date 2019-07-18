Стало известно, когда экс-депутат Садыр Жапаров выйдет на свободу

Госслужба исполнения наказаний Кыргызстана не инициировала применение амнистии к экс-депутату Садыру Жапарову и поясняет, когда бывший парламентарий будет освобожден.

Ранее адвокат осужденного политика Шерабидин Токтосунов заявил, что ГСИН инициировала рассмотрение в суде вопроса о применении амнистии.

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В ведомстве уточнили, что Садыр Жапаров и его адвокат Замирбек Базарбеков сами подали прошение об амнистии на имя председателя Аламединского районного суда еще 8 июня. А 21-го на основании уже этого заявления администрация ИК № 1, где отбывает наказание Садыр Жапаров, направила представление в суд.

16 июля состоялось судебное заседание и заявление осужденного экс-нардепа и его защитника оставлено без удовлетворения.

Уточняется, что на основании статьи 16 части 3 УК преступление совершено при особо опасном рецидиве. Дни нахождения в предварительном заключении пять месяцев 20 дней зачтены в срок отбытия наказаний как день за два. В дальнейшем из приговора суда пункт о рецидиве был исключен и начало срока наказания исчисляется от 15 сентября 2017 года.

Окончание срока приходится на 5 апреля 2028 года.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.