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Общество

Садыру Жапарову отказано в амнистии. Адвокат говорит о беспределе и предвзятости

Аламединский районный суд отклонил представление ГСИН о применении амнистии в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Адвокат Шерабидин Токтосунов заявил 24.kg, что решение суда неправомерно и свидетельствует о предвзятости.

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По его словам, представление ГСИН было передано в Аламединский райсуд два месяца назад, первое заседание было назначено на 5 июля, но оно трижды переносилось.

«Суд все время откладывался из-за отсутствия прокурора, потом он заявил, что еще не ознакомился с делом. Вчера наконец заседание состоялось, но прокурор пришел, не подготовившись, сказал, что заехал «по пути». Из-за этого рассмотрение затянулось. В итоге судья отказал в удовлетворении представления ГСИН. Амнистия применялась ко всем осужденным по политическим мотивам, но почему-то к Садыру Жапарову ее применять отказываются», — сказал адвокат.

Юрист намерен обжаловать решение Аламединского райсуда в Чуйском областном.

По данным ГСИН, срок наказания Садыра Жапарова истечет 5 сентября 2026 года. В представлении отмечено, что «ранее к нему не применялись акты амнистии или помилования, он не совершал преступления в составе ОПГ, не был признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания». В связи с этим предлагалось применить в его отношении нормы закона об амнистии от 2014 года с сокращением срока на одну треть (3 года 4 месяца), назначив отбывание наказания до 5 июня 2023 года. 

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата ЖК Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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