Атамбаев подтвердил, что он заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата

Алмазбек Атамбаев подтвердил, что он выступил заказчиком уголовного дела против Омурбека Текебаева. Об этом 24.kg заявил лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, комментируя очередное выступление бывшего президента в Кой-Таше.

По его словам, Атамбаев, будучи главой государства, подменял прокурора и судью.

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Депутат считает, что, осудив главу «Ата Мекена», Алмазбек Атамбаев срубил сук, на котором сидел.

«Теперь пожинает плоды. Сейчас многие люди жалеют его (Атамбаева) как жертву обмана и предательства. Будь Омурбек Текебаев сейчас в парламенте, Алмазбек Атамбаев никогда не оказался бы в такой ситуации, в которой он находится. СДПК была бы сплоченной и монолитной, и ее члены не предали бы своего лидера. Атамбаев, думаю, это прекрасно понимает. Поэтому и сожалеет о содеянном», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он также добавил: несмотря на якобы раскаяние, у Атамбаева не хватило смелости открыто признать, что это он незаконно посадил Текебаева.

Вчера, 16 июля, Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.

В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.