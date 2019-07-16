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Общество

В Бишкеке появится новая зона отдыха

В Бишкеке появится новая зона отдыха. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, сейчас ведутся работы по благоустройству нового места для отдыха. Оно появится на пересечении улиц Боконбаева и Ибраимова рядом с путепроводом. Сотрудники МП «Тазалык» укладывают брусчатку, устанавливают скамейки и урны, которые были изготовлены рабочими на базе предприятия.

МП «Бишкекзеленхоз» на этом же месте сажает новый газон. Рабочие уже подготовили землю и выровняли грунт. В ближайшие дни будет засеяна сама площадь.

Кроме того, в новой зоне отдыха сотрудники муниципального предприятие «Бишкексвет» установят уличные фонари. Работы планируется завершить в ближайшее время.
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