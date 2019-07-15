Стоимость реконструкции автодороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду возросла до 8 миллиардов 785 миллионов сомов против изначальной цены в 6 миллиардов 803 миллиона. Об этом сообщил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов премьер-министру.

По данным пресс-службы правительства, Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с ходом строительства объездной трассы в Балыкчи. Он осмотрел участки, где ведутся строительные работы, пообщался с представителями подрядных организаций и местными жителями. Министр транспорта и дорог заявил, что на сегодня на объездной дороге идут строительство искусственных сооружений, устройство коммуникаций и прокладка водопропускных труб.

На строительство объездной трассы требуется порядка 500 миллионов сомов, которые не предусмотрены в предварительном проекте реконструкции автодороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду.

«Несмотря на то что проект реконструкции автотрассы не учитывал подобных значительных расходов, необходимые для завершения строительства объездной автодороги средства будут изысканы. Реконструкция этой важной трассы начата без соответствующих расчетов и проекта, подкрепленных источников финансирования. Последствия такого решения ложатся тяжелым бременем на бюджет страны и по сей день. Однако кабмин найдет необходимые средства для того, чтобы завершить строительство указанной автодороги в этом году», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства поручил обеспечить качественное завершение всех строительных работ в строгом соответствии с установленным планом.