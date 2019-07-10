Алмазбеку Атамбаеву привезли еще одну повестку в милицию. Вторую за неделю

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву привезли еще одну повестку в следственное управление МВД.

Повестку представителю бывшего главы государства Нурбеку Касымбекову вручил начальник поселкового отдела милиции.

Известно, что Алмазбека Атамбаева приглашают в качестве свидетеля на допрос 11 июля к 10.00.

Отметим, что присутствующих представителей прессы не впустили на территорию резиденции Алмазбека Атамбаева.

Охрана в грубой форме оттолкнула корреспондентов, которые хотели заснять на видео процесс вручения повестки.

Отметим, это вторая повестка для Алмазбека Атамбаева, которую вручают милиционеры. Ранее его вызывали повесткой в следственное управление МВД на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.