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Общество

Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

9 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

9 июля. Лекция «Цивилизация и кыргызы»

Способствовали ли кыргызы развитию цивилизации или же нет? Об этом узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

9 июля. Семинар «Женщины в космосе»

Спикером семинара выступит инженер NASA доктор Камил Уордроп Аллейн.

Американский центр в Республиканской библиотеке имени К.Баялинова, 9.30.

11 июля. Встреча в рамках «Шаарканы»

Здесь обсуждаются актуальные городские вопросы.

Ololohaus, 18.30.

11 июля. Кинопремьеры

«Мертвые не умирают» (ужасы, комедия). В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это — предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть!

«Присягнувшая тьме» (ужасы). В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие — перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения.

«Анна» (боевик). Имтория Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опейшего наемного убийцы в мире.

«Али, рули!» (комедия). Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.
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