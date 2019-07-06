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Общество

Переговоры завершены. Кыргызстан и ЕС парафировали соглашение

Сегодня состоялось парафирование нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом.

Переговоры по соглашению велись с декабря 2017 года. Оно включает новые сферы сотрудничества и заметно улучшает нормативную базу для торговых и экономических отношений в соответствии с правилами ВТО и региональными экономическими соглашениями.

Новое соглашение предусматривает сотрудничество Кыргызстана и ЕС в областях политики и реформ, расширенного сотрудничества во внешней политике и вопросах безопасности, в сферах юстиции, безопасности и свобод, а также торговли.
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