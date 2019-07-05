Генпрокуратура признала: допущены нарушения закона при перерегистрации СДПК

Генеральная прокуратура Кыргызстана признала нарушение закона со стороны Министерства юстиции при внесении изменений данных СДПК в Единый реестр юридических лиц. Об этом сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

Ранее ГП возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР по заявлению Алмазбека Атамбаева о перерегистрации партии СДПК. Началась досудебная проверка.

Напомним, что Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.