15:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Генпрокуратура признала: допущены нарушения закона при перерегистрации СДПК

Генеральная прокуратура Кыргызстана признала нарушение закона со стороны Министерства юстиции при внесении изменений данных СДПК в Единый реестр юридических лиц. Об этом сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева. 

Ранее ГП возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР по заявлению Алмазбека Атамбаева о перерегистрации партии СДПК. Началась досудебная проверка. 

Напомним, что Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.
Ссылка:
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Погранслужба: Члену СДПК никто не запрещал выезжать из страны
Антиправительственный митинг. Властям дали два месяца на реформы
Алмазбек Атамбаев Сооронбаю Жээнбекову: Одумайся!
Антиправительственный митинг. Перед собравшимися выступает Алмазбек Атамбаев
Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева. Собравшиеся требуют отставки президента
Антиправительственный митинг. К сторонникам вышел Алмазбек Атамбаев
У здания «Форума» собираются сторонники Алмазбека Атамбаева
В ГКНБ прокомментировали информацию о подаренном Атамбаеву бычке
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Нариман Тюлеев: В шествии против Атамбаева хотят принять участие тысячи человек
Популярные новости
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Митинг в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева: а&nbsp;вы&nbsp;примете участие? Опрос Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева: а вы примете участие? Опрос
Бизнес
MegaCom дарит бесплатные минуты и&nbsp;SMS при пополнении баланса MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; торжественно встретили новый рейс Шарджа&nbsp;&mdash; Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа В аэропорту «Манас» торжественно встретили новый рейс Шарджа — Бишкек — Шарджа
Отвечало&nbsp;ли Минэнерго &laquo;Электрическим станциям&raquo;? Об&nbsp;этом спорили на&nbsp;суде по&nbsp;ТЭЦ Отвечало ли Минэнерго «Электрическим станциям»? Об этом спорили на суде по ТЭЦ
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил 4G&nbsp;LTE еще в&nbsp;50&nbsp;населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил 4G LTE еще в 50 населенных пунктах