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Власть

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту перерегистрации СДПК

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР по заявлению экс-президента Алмазбека Атамбаева о перерегистрации партии СДПК. Об этом 24.kg сообщили в ГП КР.

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По данным ведомства, фигурантов определит уже следствие, которым будет заниматься ГКНБ. Отметим, заявление было подано в отношении чиновников Министерства юстиции. Замминистра уже побывал на допросе в Генпрокуратуре.

Напомним, Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.
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