Сын Азимбека Бекназарова будет работать в аппарате президента

Сын Азимбека Бекназарова Руслан назначен экспертом в отдел по работе с обращениями граждан аппарата президента. Информацию 24.kg подтвердил заведующий отделом Саякбай Субанов.

По его словам, функциональными обязанностями Руслана Бекназарова являются проведение анализа поступивших обращений граждан из регионов страны и внесение соответствующих экспертных предложений для дальнейшей работы аппарата.

Саякбай Субанов отметил, что при назначении учитывался опыт работы.

Руслану Бекназарову 38 лет. Окончил КГУ имени Ж.Баласагына по специальности «юриспруденция». Работал в аппарате омбудсмена (2003-2005), ГКНБ (2005-2007), был помощником министра иностранных дел (2011), послом КР в Японии (2011-2012), а с 2017 года являлся главой Кара-Суйского айыл окмоту Аксыйского района.