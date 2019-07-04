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Общество

Члена народного штаба Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГСБЭП

Члена политсовета СДПК и народного штаба, созданного в поддержку Алмазбека Атамбаева, Алгу Кылычева вызвали на допрос в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщил он сам. 

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По его словам, почти полтора года назад ГСБЭП возбудила несколько уголовных дел в бытность его гендиректором госпредприятия «Дан», однако позже их прекратили за отсутствием состава преступления.

«За последние два месяца ко мне приходило несколько повесток. Уголовные дела возобновили в связи с тем, что я являюсь членом народного штаба в поддержку Алмазбека Атамбаева. Таким образом меня хотят припугнуть или сломать. Прежде чем меня пугать или проверять, они должны проверить Раима-миллиона», — сказал Алга Кылычев.
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