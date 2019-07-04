10:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство прокурора Баткена. Специалисты подтверждают: подсудимого пытали

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Читайте по теме
В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты

Как рассказала 24.kg сестра подсудимого Мелиса Калыкова Дарыйка, родственники обратились в Центр по предупреждению пыток. Его руководитель Нурдин Сулайманов направил в СИЗО в Оше, где содержится Мелис Калыков, своих экспертов. Они подтвердили: Калыкова избивали.

На его теле обнаружены множественные синяки и ссадины. Сам Мелис Калыков утверждает, что не убивал прокурора, милиционеры пытаются выбить из него признательные показания. Правозащитники заявляют о жестком обращении и требуют справедливого судебного разбирательства. Они также отмечают, что на родственников Мелиса Калыкова оказывается давление. А представители пострадавшей стороны угрожают физической расправой. 

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.
Ссылка:
просмотров: 1178
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. В его сумке обнаружены деньги
Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты
Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину
Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда
В Канте женщина убила своего мужа, а труп скинула в воду
На окраине Кара-Балты зарезали мать и сына
Убийство прокурора Баткена. Родственники обвиняемого обратились в милицию
На Иссык-Куле мужчина застрелил свою жену. Причина — ревность
Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента
Популярные новости
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Попытка &#8470;&nbsp;2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в&nbsp;Кыргызстан Попытка № 2. Омурбек Бабанов еще раз решил вернуться в Кыргызстан
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в&nbsp;отставку и&nbsp;перешел на&nbsp;сторону Атамбаева Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка