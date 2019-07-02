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Общество

Школа от «Газпрома». Мэрия отозвала из БГК проект постановления о ее передаче

Мэрия Бишкека отзывает проект постановления о передаче школы «Газпрома» в оперативное управление одноименному фонду. Об этом на очередной сессии БГК сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

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Он поблагодарил компанию, которая построила и передала на баланс мэрии здание школы и земельный участок. И сейчас они являются собственностью мэрии.

Азиз Алымкулов отметил, что ранее муниципалитет в установленном порядке внес постановление о передаче объекта в оперативное управление. При этом он подчеркнул, что условия были предложены «Газпромом».

«По нашему мнению, проект подлежал общественному обсуждению, но так как депутаты БГК уходят на каникулы, хотели внести проект на их рассмотрение», — отметил он.

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Депутат Канатбек Музуралиев с возмущением обратился к лидеру фракции СДПК, которая вносила вопрос в повестку дня по просьбе мэрии.

«Второй день мы обсуждаем этот вопрос. Продлили рабочее время. Вы, прежде чем внести этот вопрос, его не обсуждали? И сегодня мэрия отзывает его с повестки дня. Получается, фракция СДПК ввела всех в заблуждение?» — сказал он.

Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

Фракция СДПК предложила внести вопрос в повестку дня очередной сессии. После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение.
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