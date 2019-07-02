Стала известна предварительная дата Курман айта

Духовное управление мусульман Кыргызстана назвало предварительную дату Курман айта.

По их данным, айт пройдет либо 10, либо 11 августа.

Точная дата будет известна после 6 августа.

Напомним, что Курман айт отмечается на 70-й день после окончания поста и завершает собой обряд хаджа — паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии.

В Кыргызстане Курман айт — официальный праздник и является выходным днем.

Мусульманский пост в этом году завершился 4 июня.

Первая группа паломников отправилась в Мекку 16 июня.