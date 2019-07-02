Стала известна предварительная дата Курман айта

Духовное управление мусульман Кыргызстана назвало предварительную дату Курман айта.
По их данным, айт пройдет либо 10, либо 11 августа.
Точная дата будет известна после 6 августа.
Напомним, что Курман айт отмечается на 70-й день после окончания поста и завершает собой обряд хаджа — паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии.
В Кыргызстане Курман айт — официальный праздник и является выходным днем.
Мусульманский пост в этом году завершился 4 июня.
Первая группа паломников отправилась в Мекку 16 июня.