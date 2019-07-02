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Общество

Стала известна предварительная дата Курман айта

Духовное управление мусульман Кыргызстана назвало предварительную дату Курман айта.

По их данным, айт пройдет либо 10, либо 11 августа.

Точная дата будет известна после 6 августа.

Напомним, что Курман айт отмечается на 70-й день после окончания поста и завершает собой обряд хаджа — паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии.

В Кыргызстане Курман айт — официальный праздник и является выходным днем.

Мусульманский пост в этом году завершился 4 июня.

Первая группа паломников отправилась в Мекку 16 июня. 
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