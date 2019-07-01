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Общество

Не хочу никаких должностей. Очередное заявление Алмазбека Атамбаева

Бывший президент Алмазбек Атамбаев выступил с очередным заявлением. Третьим по счету за последние две недели.

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По его словам, в обществе запускается очередной миф относительно его намерений. В частности, будто он хочет вновь занять какой-то высший пост. «Не надо этого мне. Я был президентом. Какие еще должности? Сегодня Кыргызстан нуждается в совершенно новых подходах в экономике и государственном управлении. Пусть это делают другие лидеры. Смотрите, пытается что-то изображать Жээнбеков, но ничего не получается у него. Чтобы сегодня поднимать страну, другое мышление нужно», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он заверил, что у него слишком много сил ушло на утверждение стабильности и вывод страны на путь устойчивого развития, и признал — многие другие из политиков его поколения свой ресурс отработали. «Кто-то во благо страны работал. Кто-то палки в колеса вставлял, тормозил страну. Кто-то и сегодня тянет страну назад», — заявил бывший глава государства.

Он отметил, что «в политике идут бурные процессы». «Свою задачу вижу в том, чтобы помочь новым лидерам проявить себя, для которых честь и достоинство значат больше, чем все остальное. Но важно очень привить им тягу к знаниям и государственный подход», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Потом будут выборы. Пусть придет больше новых людей, больше молодежи. Желательно из тех, кто прошел испытания, кто имеет дух, кто имеет собственное мнение.

Алмазбек Атамбаев

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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