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Общество

Омбудсмен просит перевести Алексея Петрушевского под домашний арест

Сотрудники аппарата омбудсмена КР посетили Алексея Петрушевского в СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, Алексей Петрушевский жалоб на отношение к нему со стороны сотрудников ГСИН не имеет.

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«Он сообщил, что в условиях СИЗО его здоровье может значительно ухудшиться, так как его организм после перенесенных пяти операций значительно ослаб. У Алексея Петрушевского удалена 1/3 часть печени. Ему необходимы наблюдение у врачей, регулярный прием лекарств и прогулки на свежем воздухе, чтобы не было застоя в желчных и печеночных протоках, а также загнивания послеоперационных швов. Кроме того, ему необходимы специальное питание и соответствующий условиям выздоровления режим отдыха», — отметили в пресс-службе.

Аппарат омбудсмена КР просит Бишкекский городской суд рассмотреть возможность изменения меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО-1 на домашний арест.

Напомним, Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать. Алексея Петрушевского взяли под стражу в зале суда. Потом Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения на домашний арест. Однако 27 июня коллегия Бишкекского горсуда изменила решение первой инстанции и постановила содержать Алексея Петрушевского в СИЗО-1 Бишкека.
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