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Общество

Алексея Петрушевского отпустили под домашний арест

Экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексея Петрушевского отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Диляром Низамова.

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По ее словам, такое решение сегодня вынес Первомайский районный суд Бишкека.

«Алексея Петрушевского подозревают в совершении менее тяжкого преступления. Срок лишения свободы по статье «Злоупотребление должностным положением» до пяти лет. Согласно УПК заключение под стражу применяется за преступления, которые предусматривают срок лишения свободы свыше пяти лет. Ранее Алексей Перрушевский неоднократно был привлечен в качестве свидетеля, всегда являлся к следователю, сообщал все обстоятельства по делу. Оснований для взятия под стражу не было», — сказала Диляром Низамова.

Напомним, Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать. 
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