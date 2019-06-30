Алмазбек Атамбаев готов ответить за то, что привел Сооронбая Жээнбекова к власти

Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что готов ответить лишь за то, что привел к власти Сооронбая Жээнбекова.

По словам бывшего главы государства, только за это его можно судить.

«Они рулят не туда, хотят сделать всю страну комком для определенного мафиозного клана. Но я считаю, что в одном виноват, и за что меня можно судить, — это за то, что я помог прийти к власти Сооронбаю Жээнбекову. За это меня можно судить, я готов, а остальное ерунда, клевета, неправда», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.