Фарид Ниязов: Президент и парламент могут недоработать свой срок

Алмазбек Атамбаев с сожалением воспринял решение парламента о лишении его статуса неприкосновенности. Об этом на пресс-конференции заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

По его словам, в то же время Алмазбек Атамбаев ожидал такого решения.

«Он понимает, что данное решение окончательно выводит Жогорку Кенеш из правового поля. Парламент принял решение, показал, что вся череда последних событий, беззаконие получили концовку. Жогорку Кенеш вышел за рамки правового поля и дал старт тому, чтобы все госорганы, и президент, и парламент, возможно, уже не доработали свой срок», — сказал Фарид Ниязов.