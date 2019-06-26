Фарид Ниязов не знает, на какие меры готов пойти Алмазбек Атамбаев

Задачи народного штаба, созданного в доме Алмазбека Атамбаева, — выражение позиции по беззаконию и поддержка экс-президента. Об этом 24.kg заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Он ответил на вопрос, почему во дворе установлены блокпосты и привезены камни. Напомним, ранее сообщалось, что возле дома экс-президента в Кой-Таше собрались его сторонники, они установили юрты, накануне там появились блокпосты. Журналисты также заметили, что на территорию завозят камни.

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«Вопрос о том, на какие меры готов пойти Алмазбек Атамбаев, если его задержат, нужно задавать ему. Народный штаб объявил свою позицию — они пришли выразить мнение по беззаконию и поддержать экс-президента. Специальные меры не будут приниматься. Алмазбек Атамбаев сказал, что не будет участвовать в спектакле, потому что он перед лицом истории, не вправе легитимизировать беззаконие Сооронбая Жээнбекова. Блокпост появился здесь для того, чтобы не дать возможности заезжать на скорости — он ведь не перекрывает путь полностью. Что касается камней — здесь идет стройка», — сказал Фарид Ниязов.

Что именно строится во дворе Алмазбека Атамбаева, Фарид Ниязов не знает.