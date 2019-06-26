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Общество

Держат оборону? В доме Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники

Сегодня в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники.

Около ворот установлены бетонные плиты, напротив дома стоят четыре юрты. Организован народный штаб. Во двор дома также заехала машина, груженная камнями, объяснили это тем, что предстоит ремонт. На территории также несколько каменных навалов, прикрытых сеном. 

По словам начальника народного штаба Кыяза Смаилова, сейчас поддержать бывшего главу государства пришло около 450 человек.

«Сюда пришли люди, недовольные тем, что сторонников Алмазбека Атамбаева задержали, а также те, кто против беззакония», — сказал Кыяз Смаилов.

Зачем у ворот установлены бетонные плиты, начальник штаба ответить не смог.

Приехавшие из села Арашан сторонницы бывшего президента пояснили, что они хотят помирить двух друзей.

«Мы хотим, чтобы услышали голос матерей, пусть остановят все беспорядки. Алмазбек Атамбаев — наш сын. Ладно, если только его одного задержат, мы боимся за молодых людей, которые здесь собрались. Мы хотим, чтобы два друга вновь помирились», — сказала жительница села Арашан.
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