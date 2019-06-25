Национальная управляющая компания и ФУГИ будут работать параллельно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

По его словам, в компании будет работать не более 15 человек. ФУГИ упразднять не будут, они должны работать параллельно.

«Мы ведем приватизацию и учет госимущества. Эти функции не перейдут в управляющую компанию. Мы работаем с госпредприятиями. Управляющая компания будет работать с акционерными обществами. Акции будут переходить поэтапно. 106 госпредприятий со временем должны также стать ОАО», — сказал Ренат Тулебердиев.

Он не исключает, что в будущем ФУГИ может стать департаментом при каком-то министерстве.