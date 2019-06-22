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Общество

Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится

«Я ничего не боюсь», — заявил сегодня на встрече со своими сторонниками экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, у него есть оружие для защиты.

«Для защиты мне никто не нужен. У меня есть оружие. В последний раз ко мне пришли парни, представляющие 12 сел, предложили помощь. Я сказал им, что сам себя защитить могу. Они сказали, что для защиты моей могут лечь прямо у ворот. Мне тогда стыдно стало. Из этих 12 сел мы ожидали сегодня увидеть где-то 120 человек, но пришло гораздо больше», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Сегодня в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники. Поддержать бывшего главу государства пришло около 400 человек.

Жогорку Кенеш направил в Генеральную прокуратуру решение специальной депутатской комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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