Для поддержки. В доме Алмазбека Атамбаева собралось около 400 человек

Сегодня в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева собрались его сторонники. Поддержать бывшего главу государства пришло около 400 человек.

Среди собравшихся депутаты парламента Карамат Орозова, Анвар Артыков, Асель Кодуранова.

Выступая, Карамат Орозова отметила, что сегодня некоторые депутаты не понимают значения слов «узурпация» и «репрессии».

«В парламент придет генеральный прокурор, и мы у него спросим, знает ли он, что такое репрессии и узурпация? Мы с народом, мы никогда не будем делиться на север и юг. Если мы объединимся, обязательно победим», — сказала Карамат Орозова.

Приехавший из села Кок-Джар поддержать Алмазбека Атамбаева аксакал Кубанычбек Конуров добавил, что жители Чуйской области поддержат Алмазбека Атамбаева.

Журналиста 24.kg охрана Алмазбека Атамбаева сначала не хотела пускать на мероприятие, не объясняя причин, хотя корреспондентов телеканала «Апрель» пустили сразу. После того, как охрана с кем-то посоветовалась, представителю информагентства разрешили пройти.

Жогорку Кенеш направил в Генеральную прокуратуру решение специальной депутатской комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.