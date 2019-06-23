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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры, мастер-классы

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

15-30 июня. Мультимедийная выставка-спектакль «Я — Айвазовский»

Выставка посвящена работам одного из величайших художников-маринистов Ивана Айвазовского. В этом проекте впервые сочетаются сценическая драматургия, как в театре, и формат цифровых мультимедиатехнологий. В роли Айвазовского выступил известный российский актер Сергей Гармаш.

Центр Hangar Media.

15-30 июня. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Деги и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

25 июня. Мастер-класс «Фотоманипуляции»

Участники придумают и создадут нечто интересное, а также поговорят о том, как и откуда черпать идеи.

Office 220, 15.30.

25 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

27 июня. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, а создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 16.00.

27 июня. Кинопремьеры

«Та еще парочка» (комедия). Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь.

«Проклятие Аннабель — 3» (ужас). Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты, и их новой мишенью становятся 10-летняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

«Курск» (боевик). Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой «Курск». Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, о конфликтах и единении, о преданности и любви.

«Кунг-фу воин» (мультфильм). У этого упитанного и очень доброго парня есть заветная мечта — изучить в совершенстве магическое искусство кунг-фу и доказать всем, что он настоящий воин. Дошик должен поверить в себя, поверить, что он достоин пойти по стопам великого учителя Линь Шао.

«Собачья жизнь  2» (комедия). Фильм основан на романе Брюса Кэмерона. Настоящей дружбе одной жизни мало.

28 июня. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

Оlolo art studio, 11.00.
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