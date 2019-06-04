Уникальная выставка бронзовых скульптур «Россия — Кыргызстан» литейной мастерской «Дубровин» открылась в галерее ресторана Frunze. Ее инициатором является академик Евразийской телеакадемии, общественный деятель КР Ассоль Молдокматова.

В торжественном открытии приняли участие Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, глава Ассоциации монументального искусства Урала Иван Дубровин, общественный деятель Ассоль Молдокматова, Народный артист КР Геннадий Базаров, депутат горкенеша Бактыбек Абдиев и представители дипломатического корпуса.

На церемонии выступили оперные исполнители Алмаз Истамбаев, Замира Мавлянова, Улан Самудинов, концертмейстер Юлия Бабич, ансамбли «Виктория» и «Ак-Ниет».

Послы отметили глубокие культурные традиции в сотрудничестве двух стран, которые надо беречь и развивать, а организованная выставка станет успешным прологом культурной составляющей перекрестного года, проводимого Россией и Кыргызстаном в 2020-м.

Российская выставка скульптур проходит впервые в Бишкеке. Пятьдесят художников представили свыше 50 работ. Проект объединил авторов разных поколений: от мэтров, академиков до молодежи, география: от Москвы до Парижа, от Барселоны до Владивостока, от Рима до Екатеринбурга.

«Каждый из нас — визитная карточка государства. И так необходимо, чтобы осознание важности дружбы, единения, толерантности было фундаментальным», — подчеркнула организатор выставки Ассоль Молдокматова.

Культурные проекты несут в себе глубокий смысл, высокое искусство всегда одухотворяет народ.

Ассоль Молдокматова поблагодарила Рано Бабаджанову, Бактыгуль Кумашеву, Бактыбека Абдиева, Дениса Гайворонского, Бакыта Эсенканова за поддержку проекта.

«Мы создаем вечное, что переживет несколько поколений. Важно, чтобы народ через шедевры приобщался к монументальному искусству», — сказал литейщик Иван Дубровин.

Литейная мастерская Ивана Дубровина — это собственные мастерские и специалисты высокого класса. В портфеле мастерской сотни реализованных проектов и инсталляций. Их работы находятся в частных коллекциях в Австралии, Франции, Швейцарии, Англии, Беларуси, украшают скверы и площади Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Ижевска, Тюмени, Салехарда, Тобольска, Красноярска и других городов России.

Выставка продлится до 1 июля. Вход свободный.

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