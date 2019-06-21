Девятиклассники Бишкека не могут получить аттестаты об окончании школы

Не все девятиклассники Бишкека получили аттестаты об окончании школы. Об этом 24.kg сообщили родители.

«Сегодня состоялась торжественная часть, где выпускникам вручили только грамоты. Аттестаты еще не готовы. А если кому-то нужно поступать, как быть? В школе обещают выдать документы лишь во вторник, 25 июня», — рассказали они.

Министерство образования и науки в свою очередь не признает проблемы и настаивает на том, что во всех учебных заведениях проходит вручение девятиклассникам свидетельств об основном общем образовании.

«Школа может вручить корочки, а вкладыши после сдачи книг и росписи в журнале выдачи свидетельств», — пояснили в пресс-службе.

В этом году 9-й класс окончили 96 тысяч учащихся. Все общеобразовательные учреждения получили персонифицированные документы.

Накануне некоторые школы отменили торжественные мероприятия из-за отсутствия аттестатов.