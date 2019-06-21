Возобновился процесс против адвокатов Текебаева по иску Атамбаева

В Октябрьском районном суде возобновлен процесс по иску экс-президента Алмазбека Атамбаева о защите чести и достоинства к адвокатам лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой. Об этом 24.kg сообщила ответчица.

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По ее словам, заседание назначено на сегодня. Таалайгуль Токтакунова отметила, что в исковом заявлении истец просит признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности и взыскать с ответчиков 10 миллионов сомов.

В мае Верховный суд оставил в силе отмену решения Октябрьского районного суда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на брифинге. Заявление вернулось в первую инстанцию для рассмотрения по существу.