Омурбека Текебаева госпитализировали в Наццентр кардиологии и терапии

Осужденного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ). Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, Омурбек Текебаев госпитализирован для коррекции лечения и обследования.

С 13 декабря 2018 года по 9 января 2019-го он также находился на стационарном лечении в отделении неврологии № 1 Национального госпиталя. После лидера «Ата Мекена» направили в учреждение № 47, где он находился под наблюдением медицинских работников.

В 2018 году у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.