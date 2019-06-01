11:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (132)

Омурбека Текебаева госпитализировали в Наццентр кардиологии и терапии

Осужденного лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ). Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, Омурбек Текебаев госпитализирован для коррекции лечения и обследования.

С 13 декабря 2018 года по 9 января 2019-го он также находился на стационарном лечении в отделении неврологии № 1 Национального госпиталя. После лидера «Ата Мекена» направили в учреждение № 47, где он находился под наблюдением медицинских работников.

В 2018 году у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 876
Версия для печати
Материалы по теме
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно
Гуманизация на бумаге. Чолпон Джакупова о решении Верховного суда по Текебаеву
Сторонники «Ата Мекена» возмущены решением Верховного суда по Омурбеку Текебаеву
Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
«Волга» и земельный участок. Неправильно конфискованное имущество Текебаева
Партия «Ата Мекен» проведет митинг 3 мая
Сторонников Омурбека Текебаева возмутил перенос процесса
Уголовное дело Омурбека Текебаева пересмотрят 3 мая
В Бишкеке вновь митингуют сторонники Омурбека Текебаева
Популярные новости
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Не&nbsp;готовы ходить пешком. На&nbsp;каких машинах ездят мэр Бишкека и&nbsp;его заместители Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»