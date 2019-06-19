Убийство прокурора Баткена. Родственники обвиняемого обратились в милицию

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.

Как сообщила 24.kg сестра подсудимого Мелиса Калыкова Дарыйка, на заседании брат убитого Оскомбай Мамашарипов напал на тетю обвиняемого и ударил ее по голове. Другие родственники обвиняемого избили маму и сестру Мелиса Калыкова.

«Мы написали заявление в милицию. Прошли медицинское освидетельствование. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сказала Дарыйка Калыкова.

Ранее родственники и адвокаты подсудимого жаловались на систематические грубые нарушения прав обвиняемого. Юристы заявили отвод судье Джолборсу Кудаярову, однако его отклонили.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.