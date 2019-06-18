Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Мать написала встречное заявление

Мама двухлетней девочки, скончавшейся в больнице, написала встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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По данным ведомства, женщина не верит, что бабушка могла так жестоко избить ребенка, и готова заявить об этом на суде.

«Экспертиза будет готова после 20 июня. Тогда мы сможем предъявить обвинение по факту смерти ребенка», — сказали в УВД и добавили, что пока дело возбуждено по статье «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР.

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.