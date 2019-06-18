10:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Насилие над детьми (239)

Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Мать написала встречное заявление

Мама двухлетней девочки, скончавшейся в больнице, написала встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Читайте по теме
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке запретили выезжать из страны
По данным ведомства, женщина не верит, что бабушка могла так жестоко избить ребенка, и готова заявить об этом на суде.

«Экспертиза будет готова после 20 июня. Тогда мы сможем предъявить обвинение по факту смерти ребенка», — сказали в УВД и добавили, что пока дело возбуждено по статье «Причинение легкого вреда здоровью» УК КР.

Двухлетняя девочка из Сузака, поступившая в больницу Джалал-Абада со множественными травмами, скончалась, не приходя в сознание.

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу. Они будут добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении девочки.
Ссылка:
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане стартует кампания «Тумар» против насилия над детьми
В Бишкеке увеличилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Бабушке запретили выезжать из страны
Двухлетняя девочка скончалась в реанимации в Сузаке. Подозревают бабушку
Мальчика, которому отец сломал руку, выписали из больницы
Ты тупой. Как родители наказывают своих детей ударами по лицу, телу и ногам
Избиение двухлетней девочки. Мама не верит, что бабушка могла навредить внучке
В Бишкеке отец избил семилетнего сына до сотрясения мозга и сломал руку
За изнасилование дочери мужчина получил 12 с половиной лет лишения свободы
По избиению двухлетней девочки в Сузаке возбудили уголовное дело
Популярные новости
Милиционер на&nbsp;машине заехал в&nbsp;озеро Иссык-Куль и&nbsp;сфотографировался Милиционер на машине заехал в озеро Иссык-Куль и сфотографировался
Стейки для журналистов жарят прямо в&nbsp;резиденции во&nbsp;время ШОС. Россияне оценили Стейки для журналистов жарят прямо в резиденции во время ШОС. Россияне оценили
Саммит ШОС. Что происходило в&nbsp;резиденции, пока Бишкек стоял в&nbsp;пробках Саммит ШОС. Что происходило в резиденции, пока Бишкек стоял в пробках
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Бизнес
27&nbsp;премиальных каналов в&nbsp;подарок при подключении телевидения aitv network 27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network
Аэропорты &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Мюнхен&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорты «Манас» и «Мюнхен» подписали меморандум о сотрудничестве
В&nbsp;Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками В Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками
Обзор Redmi Note&nbsp;7: бюджетник с&nbsp;48-мегапиксельной камерой Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой