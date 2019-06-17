Патрульная милиция. Кто станет инспектором и чего ожидать

В Бишкеке проходит первый этап отбора в Патрульную службу милиции (ПСМ). Всего на должности в новое подразделение МВД претендует около 1 тысячи человек. Сегодня кандидаты сдают тестирование на общие знания.

С утра в Академии МВД многолюдно и шумно. Но это не курсанты, а кандидаты в инспекторы ПСМ. Побороться за должности в дорожной милиции пришли не только действующие сотрудники, но и гражданские люди.

К экзамену сегодня допущены лишь около 800 претендентов. Остальные — завтра: кто-то забыл квитанцию об оплате, у других нет документов.

В малый зал Академии МВД запускают по 40 человек. Экзамен можно сдать как на государственном, так и на официальном языках. Пока одни отвечают на вопросы теста, другие ожидают очереди. Разговорилась с претендентами. Кто-то к тестированию готовился сам, а кому-то помогали дети. Некоторым даже пришлось заучивать примерные вопросы и ответы к ним.

В новое подразделение МВД смогут трудоустроиться около 900 человек.

Заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев рассказал поэтапно, как будет проходить отбор.

«Те, кто сегодня пройдет тестирование, будут сдавать норматив по физической подготовке. Третьим этапом идет собеседование, при котором комиссия рассмотрит всю документацию. Прошедшие конкурс автоматически будут зачислены на трехмесячные курсы в Академию МВД», — говорит Нур Сатыбалдиев.

Стоит отметить, что сам экзамен проводят лучше, чем при поступлении в университет.

Списать ответы здесь не получится - у входа претенденты сдают сотовые телефоны, а затем их пропускают через металлоискатель.

Но и на этом экзаменаторы не остановились. Во время тестирования они проходят между рядов и внимательно следят за теми, кто сидит за партой. Шпаргалки не получится использовать.

Всего в тестовом задании 30 вопросов на логику и понимание текста. На это дается 75 минут. Некоторые управляются за час. Чтобы пройти первый этап конкурса, нужно ответить хотя бы на девять вопросов. Но и эта, казалось бы, простая задача для некоторых непосильна. Отдельные кандидаты хватались за голову — то ли от волнения, то ли от недостатка знаний.

Тренер по вольной борьбе Айдарбек Икарбек уулу рассказал, что особо к тесту не готовился — понадеялся на базовые школьные знания.

«В принципе, не было сложно. Ответил на все вопросы. Там было три текста, в каждом из них нужно было ответить на 10 вопросов. Задания несложные — есть вопросы на размышление, есть те, где нужно делать вывод», — говорит конкурсант.

Решил пойти в патрульную милицию, поскольку всегда хотел работать в этой сфере, да и вакансия хорошая. Айдарбек Икарбек уулу

Действующий сотрудник милиции Бахадыр Аншиков тоже не особо затруднялся при тестировании. По его словам, ему попались вопросы на логическое мышление.

Претенденты с нетерпением ждут результатов. Они смогут ознакомиться с ними на сайте http://www.guobdd.kg/.

К слову, к экзамену можно было подготовиться заранее, примерные вопросы есть на сайте testing.kg. Но можно предположить, что и на них большинство кандидатов не ответит. Еще одну часть претендентов на должность инспектора патрульной милиции наверняка отсеют при выполнении физических упражнений. С учетом того, что всего на 900 должностей претендуют только более 1 тысячи человек, смогут ли охватить все вакантные места? Или придется объявлять новый конкурс и добирать сотрудников в ПСМ.