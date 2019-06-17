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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (22)

Скоро суд. Следствие по делу Икрамжана Илмиянова окончено

Главное следственное управление ГКНБ завершило следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения $150 тысяч Икрамжаном Илмияновым. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По результатам расследования 10 июня Икрамжан Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР.

Подозреваемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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