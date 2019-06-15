Милиционер на машине заехал в озеро Иссык-Куль и сфотографировался

Сотрудник патрульной службы заехал на машине прямо в озеро Иссык-Куль. На фоне он сделал фото.

Фотографию распространили в соцсетях. Отмечается, что милиционер «припарковался» на побережье на служебном авто прямо в воде.

Фотография правоохранителя опубликована в Сети накануне. На ней видно, что на берегу озера припаркована еще одна машина.

Напомним, в положении о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызстане говорится, что в прибрежной водоохранной полосе не допускаются стоянка и мойка автотранспорта и сельскохозяйственной техники. Личность милиционера устанавливается. Его ждет служебное расследование.