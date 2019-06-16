Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки, акция

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23 мая — 23 июня. Выставка «Белая роза»

Проект оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза» посвящен подвигу героя-антифашиста, участника студенческого сопротивления нацизму в Германии, святого русского православия Александра Шмореля и его товарищей по борьбе.

Национальная библиотека Кыргызстана.

15-30 июня. Мультимедийная выставка-спектакль «Я — Айвазовский»

Выставка посвящена работам одного из величайших художников-маринистов Ивана Айвазовского. В этом проекте впервые сочетаются сценическая драматургия, как в театре, и формат цифровых мультимедиатехнологий. В роли Айвазовского выступил известный российский актер Сергей Гармаш.

Центр Hangar Media.

15-30 июня. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

17 июня. Семинар «Взлетевшие стартапы есть!»

Даниил Вартанов поделится опытом построения успешного проекта с технической стороны.

ololohaus, 16.30.

18 июня. Лекция «Покровительство Сакрального мира»

Что такое касиет, в чем проявляется или кому даруется, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

18 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

18-20 июня. Празднование Международного дня йоги

В программе медитативные практики всех направлений йоги, выставка картин Н.Рериха, мастер-класс, дегустация сладостей и многое другое. С собой возьмите коврик для занятий.

ТРЦ «Дордой-Плаза» (18 июня 11.00-14.00), ТРЦ «Азия-Молл» (19 июня 10.00-13.00), ТРЦ «ГУМ» (20 июня 10.30-14.00).

20 июня. Кинопремьеры

«За мечтой» (драма). Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

«Детские игры» (ужасы). Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка...

«Зов волка» (боевик). Молодой подводник обладает редким даром распознавать каждый звук, который он слышит. От его «Золотого уха» зависят судьбы людей, а ошибка ставит под угрозу жизнь всего экипажа подводной лодки. Желая вернуть доверие своих товарищей, он проводит собственное расследование военной провокации, в результате которой весь мир оказывается в шаге от ядерного апокалипсиса.

21 июня. Встреча «Книжный сад-огород для подростков »

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам или о похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

ololo art studio, 11.00.

21 июня. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.