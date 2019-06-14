Стейки для журналистов жарят прямо в резиденции во время ШОС. Россияне оценили

Прямо в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке для журналистов жарят колбаски и стейки во время проведения саммита глав государств — членов ШОС. Об этом сообщает телеграмм-канал «Пул N3», который принадлежит спецкору отдела политики «Комсомольской правды», журналисту кремлевского пула Дмитрию Смирнову.

«Такого я еще нигде не видел. Организаторам респект и рахмат», — написал он.

Фото Дмитрия Смирнова

Тем временем в Бишкеке в дни проведения саммита мэрия рекомендовала не продавать в гипермаркетах алкоголь.

Напомним, 13-14 июня 2019 года под председательством Кыргызстана в Бишкеке проходит саммит ШОС. Для участия в нем приехали руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии участвуют президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.