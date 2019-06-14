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Общество

Мэрия рекомендует. В дни саммита ШОС в гипермаркетах не продают алкоголь

В гипермаркетах Бишкека 13 и 14 июня запретили продажу алкоголя. Это связано с проведение саммита ШОС. В магазинах висит соответствующее объявление. Фотографию 24.kg прислал читатель.

В администрации сети гипермаркетов сообщили, что незадолго до саммита мэрия Бишкека и МВД прислали рекомендацию всем торговым организациям приостановить продажу крепкого алкоголя. Сегодня после отбытия высоких гостей реализация ликероводочной продукции возобновится.

Напомним, 13-14 июня 2019 года под председательством Кыргызстана в Бишкеке проходит саммит глав государств ШОС. Для участия в нем приехали руководители 11 стран.
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