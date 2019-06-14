Суд над экс-мэрами. Адвокат просит прекратить дело по строительству школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе процесса адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по строительству школы в отношении Кубанычбека Кулматова за отсутствием состава преступления. По его словам, деньги на строительство школы давала китайская компания. Эти средства в бюджет не поступали.

«Кубанычбек Кулматов не являлся мэром в период строительства школы. Когда материалы дела передали в суд, вы, как судья, должны были изучить их и понять, что состава преступления в действиях Кулматова нет. То, что преступления нет, не трудно увидеть. Деньги, затраченные на строительство школы, использовались китайской стороной. В материалах дела это есть. Никаких денежных средств Кубанычбек Кулматов не получал», — сказал Сергей Слесарев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.