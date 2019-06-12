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Общество

Саммит ШОС в Бишкеке. Какие улицы перекроют для движения

В ГУОБДД МВД Кыргызстана рассказали, какие улицы в Бишкеке перекроют для движения.

С 12 по 14 июня во время проведения саммита глав государств — членов ШОС в Бишкеке и Чуйской области введут ограничения движения транспортных средств для проезда делегаций. Перекроют:

— трассу от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;

— проспект Жибек Жолу до бульвара Молодой Гвардии;

— бульвар Молодой Гвардии до проспекта Чуй;

— проспект Чуй до проспекта Манаса;

— проспект Манаса и Ч. Айтматова до Госрезиденции.

В связи с важностью проводимых мероприятий горожан просят отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Во избежание заторов и пробок на дорогах следует соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, а также не оставлять автомобили вдоль указанных улиц.
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