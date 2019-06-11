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Общество

Митинги в Казахстане связали с запрещенной организацией Мухтара Аблязова

Фото Reuters. Митинги в Казахстане 9 июня 2019 года

Массовые митинги 9-10 июня в Алматы и Нур-Султане власти связали с действиями запрещенной организации «Демократический выбор Казахстана» и беглым Мухтаром Аблязовым. Об этом говорится в официальном сообщении МВД РК, передает Tengrinews.kz.

По официальным данным, «в первый день митингов задержали 500 человек в двух городах, из них 400 оштрафовали». «Во второй день около 200 доставили в полицию, из них 150 привлекли к ответственности, это по двум городам», — сообщил советник министра — официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

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«В городах Нур-Султане и Алматы активные сторонники ДВК, запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей организовали незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов. Надо признать, что активистам ДВК в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на противоправные акции значительное число наших граждан», — заявили в МВД РК.

В ведомстве отметили, что 10 июня по результатам мониторинга социальных сетей и анализа поступающих из-за рубежа указаний руководителей ДВК «несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги».

Отмечается, что активисты ДВК предлагали и обсуждали возможности использования новых провокаций: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка.

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«С учетом того что накануне отмечались случаи использования камней, палок и перцовых баллонов, принято решение об ограничении доступа людей к местам, анонсированным руководителями ДВК для проведения своих акций. Несмотря на превентивные меры, в указанных местах отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами ДВК, пытались организовать незаконные митинги. Часть задержанных привлечена к административной ответственности, часть отпущена после разъяснительной работы», — говорится в сообщении.

В Казахстане 9 июня прошли внеочередные президентские выборы, на которых победу, по официальным данным, одержал Касым-Жомарт Токаев.
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