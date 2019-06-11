Митинги в Казахстане связали с запрещенной организацией Мухтара Аблязова

Массовые митинги 9-10 июня в Алматы и Нур-Султане власти связали с действиями запрещенной организации «Демократический выбор Казахстана» и беглым Мухтаром Аблязовым. Об этом говорится в официальном сообщении МВД РК, передает Tengrinews.kz.
По официальным данным, «в первый день митингов задержали 500 человек в двух городах, из них 400 оштрафовали». «Во второй день около 200 доставили в полицию, из них 150 привлекли к ответственности, это по двум городам», — сообщил советник министра — официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.
В ведомстве отметили, что 10 июня по результатам мониторинга социальных сетей и анализа поступающих из-за рубежа указаний руководителей ДВК «несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги».
Отмечается, что активисты ДВК предлагали и обсуждали возможности использования новых провокаций: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка.
В Казахстане 9 июня прошли внеочередные президентские выборы, на которых победу, по официальным данным, одержал Касым-Жомарт Токаев.