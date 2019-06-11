Орущая толпа и гул машин. Как прошла ночь в Алматы

Жители Алматы вечером 10 июня стали свидетелями оглушительного гула сигнализаций, воя полицейских сирен и толп кричащих людей. Об этом сообщил портал Nur.kz.

«По Толе би идет толпа народа, орут, свистят, машины гудят, люди из окон высовываются. Что происходит? Даже страшно», — сообщил около полуночи один из очевидцев.

По информации Tengrinews.kz, в это время проходили задержания в районе автовокзала «Сайран». Предварительно, стражи порядка обыскивали прохожих после сообщения о наличии у митингующих холодного оружия.

Кроме того, во время съемки пострадал сотрудник издания. «Сотрудники полиции начали препятствовать видеосъемке журналиста Tengrinews.kz, а затем попытались забрать у него телефон и несколько раз ударили Шокана Алхабаева», — говорится в материале портала.