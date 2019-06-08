СДПК может потребовать досрочной отставки президента

В Бишкеке прошел митинг под лозунгом «За реальную борьбу с коррупцией». В нем участвовали депутаты парламента и экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По итогам акции принята резолюция, в которой отмечено, что действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков использует лозунг борьбы с коррупцией для прикрытия откровенных политических преследований и сведения счетов с людьми, неугодными его режиму.
Кроме того, в ней есть требования о том, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил позорную практику имитации борьбы с коррупцией и принял исчерпывающие меры по возвращению правоохранительных органов в правовое поле, прекратил давление на суды и правоохранительные органы, начал декриминализацию сектора безопасности.
Мы требуем, чтобы президент прекратил политическое преследование неугодных его режиму политиков и общественных деятелей. Политические заключенные должны быть освобождены.Резолюция участников митинга против коррупции
«Мы требуем, чтобы госорганы уважали Конституцию и прекратили порочную практику ограничения конституционных прав граждан на мирные собрания граждан на всей территории Кыргызстана», — говорится в резолюции.
В документе прописано требование о том, чтобы ГКНБ и МВД перестали заниматься политическим сыском.
Члены политсовета СДПК предупреждают: если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Кыргызстана и кыргызской государственности, они вынуждены будут поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова.