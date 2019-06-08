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Общество

СДПК может потребовать досрочной отставки президента

В Бишкеке прошел митинг под лозунгом «За реальную борьбу с коррупцией». В нем участвовали депутаты парламента и экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По итогам акции принята резолюция, в которой отмечено, что действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков использует лозунг борьбы с коррупцией для прикрытия откровенных политических преследований и сведения счетов с людьми, неугодными его режиму.

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«Сооронбай Жээнбеков несет персональную ответственность за сложившуюся ситуацию, ведущую к деградации правовой системы в стране, депрофессионализации и криминализации всей вертикали силовых структур. По сути, он поощряет непродуманные действия силовых структур, которые ведут к параличу системы принятия государственных решений и в целом государственного управления», — указано в резолюции.

Кроме того, в ней есть требования о том, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил позорную практику имитации борьбы с коррупцией и принял исчерпывающие меры по возвращению правоохранительных органов в правовое поле, прекратил давление на суды и правоохранительные органы, начал декриминализацию сектора безопасности.

Мы требуем, чтобы президент прекратил политическое преследование неугодных его режиму политиков и общественных деятелей. Политические заключенные должны быть освобождены.

Резолюция участников митинга против коррупции

«Мы требуем, чтобы госорганы уважали Конституцию и прекратили порочную практику ограничения конституционных прав граждан на мирные собрания граждан на всей территории Кыргызстана», — говорится в резолюции.

В документе прописано требование о том, чтобы ГКНБ и МВД перестали заниматься политическим сыском.

Члены политсовета СДПК предупреждают: если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Кыргызстана и кыргызской государственности, они вынуждены будут поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова.
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