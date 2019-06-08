Алмазбек Атамбаев отрицает, что взял деньги у Азиза Батукаева

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прокомментировал уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

По словам бывшего главы государства, он никогда не брал у него денег.

«Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. Это Сооронбай Жээнбеков помешан на деньгах. Задержали Атаханова, Салянову, Рысалиева. Салянова в последние несколько лет мочит меня, но я уверен, что она абсолютно не делала этого. Я не знаю, у них муж в семье зарабатывал. Я так скажу Сооронбаю и его прихлебателям: народ не бараны. Если это не прекратится, в следующий раз мы будем требовать отставки шайки-лейки во главе с Сооронбаем», — сказал Алмазбек Атамбаев.