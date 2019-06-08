Гибель роженицы в Таласской области. Минздрав проводит служебное расследование

Координатор по здравоохранению Таласской области Кыргызстана проводит служебное расследование по случаю материнской смерти в Кара-Бууринском районе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, женщина, 1991 года рождения, встала на учет и наблюдалась до 33-й недели в ОЦСМ Ленинского района Бишкека, беременность протекала нормально. По семейным обстоятельствам в апреле девушка выехала в Кара-Бууринский район и встала на учет в ГСВ № 5 «Чымкент» к семейному врачу. При обследовании анализы были в норме, жалоб не поступало.
В ведомстве добавили, что медицинские работники вызвали сотрудников правоохранительных органов. Родственники от вскрытия отказались. Посмертный диагноз: «беременность 38 недель, синдром внезапной смерти».
Отметим, родные сообщили, что девушка два дня ходила в больницу, но ее не госпитализировали. Сознание она потеряла, когда вышла с мужем на улицу. Также родственники задаются вопросом, почему врачи не попытались спасти ребенка?