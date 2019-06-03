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Общество

В Бишкеке митинг против коррупции не состоялся, но требования озвучены

Гражданский активист Рита Карасартова вышла к зданию Жогорку Кенеша с акцией протеста против коррупции.

Она заявила, что направит обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова. В обращении указывается требование вывести антикоррупционную службу из ГКНБ, потому что закрытый орган не может бороться с коррупцией на должном уровне.

Кроме того, активист заявила, что пришла к «Белому дому» для того, чтобы собрать подписи под обращением к президенту с просьбой создать следственный комитет.

«Мы также просим прозрачности в судебных заседаниях по коррупционным делам. Нам говорят, что в зале ведется видеосъемка, но доступа к этим камерам мы не имеем», — сказала Рита Карасартова.

Отметим, ранее Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о запрете на проведение акций протеста. В постановлении указывается, что запрет на митинги ввели на время проведения ШОС. Гражданские активисты не успели обжаловать решение суда.
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