Вандалы опять разбили фонари в сквере Бишкека

Вандалы разбили фонари в столичном сквере на пересечении улиц Айни и Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Бишкексвета незамедлительно восстановили наружное освещение. Заменили 65 ламп и 12 шаров-светильников.

В мэрии отметили, что это не первый случай, когда уличные фонари становятся объектами для вандализма. В муниципалитете просят бережно относиться к городскому имуществу, на восстановление которого тратят дополнительные человеческие ресурсы и финансы.

«Если вы стали свидетелями порчи имущества, напишите на WhatsApp-канал ГУВД Бишкека 0708102000», — обратились с просьбой в мэрии.