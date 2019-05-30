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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (322)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не рекомендовал ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

24.kg
Фото 24.kg

В суде установлено, что бывший премьер-министр страны Сапар Исаков не рекомендовал в качестве подрядчика китайскую компанию ТВЕА. К письму ОАО «Электрические станции» была прикреплена его резолюция. Но в ней не утверждалось, что реконструкцией теплоцентрали должна заниматься именно ТВЕА. Это было требование китайской стороны, что также установлено в суде. 

Ранее в суде дали показания представители Министерства финансов. Они также отметили, что выбор компании ТВЕА для модернизации ТЭЦ Бишкека был определен именно китайской стороной, а не чиновниками Кыргызстана.

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Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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