В Бишкеке хотят разбить еще один парк. Мэрия ждет предложений от горожан

В Бишкеке на пересечении улиц Манаса и Боталиева (Щербакова) мэрия планирует благоустроить еще одну зеленую зону. Чиновники приглашают горожан принять участие в разработке проекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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По ее информации, общая площадь парка составит 7,426 гектара.

«Управление капитального строительства провело тендер на проектно-изыскательские работы, определена проектная организация. Также выполнен эскизный проект объекта», — отметили в мэрии.

По эскизу центральной частью парка является фонтан, на него сориентированы прогулочные тротуары с элементами благоустройства (малые архитектурные формы, скамейки, электрические торшеры). Также предусматриваются строительство детских игровых площадок и других элементов благоустройства, размещение общественного туалета.

«Однако это только эскизный проект. Он будет утвержден после сбора всех предложений и замечаний от активных горожан, урбанистов, экологов», — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в мэрии предложили горожанам принять участие в проектировании парка, расположенного в южной части города.